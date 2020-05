Messico: approvato decreto per far ripartire in sicurezza nuove attività essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano ha formalizzato l'accordo che dovrebbe permettere ad alcune imprese strategiche di riprendere a breve la produzione sospesa per l'emergenza del nuovo coronavirus. Un passo atteso in particolare dai produttori di componenti per auto, comparto che vorrebbe sincronizzarsi sulla imminente riapertura delle fabbriche negli Stati Uniti. In un decreto pubblicato oggi in gazzetta ufficiale, si stabilisce che le imprese di componenti per mezzi di trasporto, costruzioni e attività estrattive rientrano nel comparto del servizi essenziali autorizzati all'apertura. Le aziende dovranno però dimostrare di rispettare gli standard utili a "Non mettere a rischio la salute dei lavoratori", pena la chiusura degli stabili. La vicenda ha avuto un susseguirsi di eventi, riflesso di un braccio di ferro con il governo, puntualmente seguito dai media. (segue) (Mec)