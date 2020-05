Messico: approvato decreto per far ripartire in sicurezza nuove attività essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un primo decreto emesso in settimana, i tre settori coinvolti erano stati ammessi a riaprire dal 18 maggio in avanti. La notizia di una riapertura di fabbriche collocate in zone del paese considerate ancora ad alto contagio aveva acceso l'allarme presso gli amministratori locali e in un secondo decreto, la riapertura dei compari veniva spostata al 1 giugno assieme alle altre attività considerate non essenziali. La logica è quella di dare a governo e rappresentanti di categoria il tempo utile per stilare i protocolli igienici e sanitari necessari a poter riaprire in sicurezza. Il rinvio di quindici giorni veniva però accompagnato da severe critiche: le imprese messicane avvertivano infatti del rischio che le aziende automobilistiche statunitensi, pronte a ripartire, potessero guardare altrove per ottenere i pezzi di ricambio in gran parte garantiti proprio dal paese latino. (segue) (Mec)