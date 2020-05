Messico: approvato decreto per far ripartire in sicurezza nuove attività essenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha presentato mercoledì il piano per riportare il paese alla "nuova normalità" dopo l'emergenza del nuovo coronavirus. Un piano che si snoda su tre fasi temporali e un "semaforo" che disciplinerà, zona per zona, il livello delle possibili riaperture delle attività economiche e sociali. "Dobbiamo tutti imparare a memoria questo piano, che sia diffuso ampiamente", ha detto il presidente insistendo, come nelle precedenti fasi di gestione della crisi, sul tasto di una "comunicazione responsabile". "Alla fine della fiera è la gente che fa sì che si ottengano buoni risultati", ha sottolineato Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)