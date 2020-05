Messico: approvato decreto per far ripartire in sicurezza nuove attività essenziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima scadenza è fissata al 18 maggio, con la riapertura dei comuni senza casi di contagio. Da allora a fine mese si apre il periodo di preparazione della fase finale: dal 1 giugno il paese procederà verso una progressiva riapertura, con regole però dettate dalla necessità di convivere con un virus per il quale ancora non esiste il vaccino. Il tutto senza prevedere misure coercitive: "è importante che manteniamo l'atteggiamento di non imporre nulla. La scommessa è sulla responsabilità del nostro popolo", ha rimarcato "Amlo". (Mec)