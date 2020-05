Ciampino: omicidio Borrelli, Imperiali ancora in pericolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano imperiale, il 35enne di Roma ferito gravemente lunedì pomeriggio in via Cagliari a Ciampino da 5 colpi di pistola, è ancora in pericolo di vita. Alcuni dei proiettili lo hanno raggiunto agli arti superiori, altri al torace e per estrarli è stato necessario un delicato intervento chirurgico. L’uomo è ricoverato in coma farmacologico a Tor Vergata e le sue condizioni sono ancora disperate. Nell’obitorio dello stesso ospedale, sotto sequestro, c’è la salma di Alessandro Borrelli, l’ingegnere informatico che, invece, nella stessa occasione, ha perso la vita ucciso, secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei carabinieri di Castel Gandolfo, con tre colpi di pistola dalla guardia giurata Cristian Gusmano, arrestato e rinchiuso nel carcere di Velletri con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Resta il mistero del movente che ha spinto alla furia omicida. Nessun elemento in mano agli investigatori avvalorerebbe la pista passionale trapelata solamente da indiscrezioni. La speranza è riposta nelle condizioni di Imperiale che, risvegliandosi, possa raccontare l’accaduto. Altro emergerà quando sarà possibile “aprire” i telefonini e gli altri strumenti sequestrati, ma ciò dovrà e potrà essere fatto con le dovute garanzie le parti dell’eventuale processo, probabilmente con l’istituto dell’incidente probatorio. (Rer)