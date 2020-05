Milano: Bolognini, arresti in via Gola importante segnale di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla Polizia di Stato per gli arresti effettuati in via Gola. L'intervento di oggi è un segnale importante di legalità in una zona molto difficile, perché permette di allontanare due spacciatori e liberare un appartamento". Lo dichiara l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilita', Stefano Bolognini. "Voglio ringraziare le forze dell'ordine e Aler per la proficua collaborazione che - prosegue Bolognini - hanno messo in campo e che in questi mesi sta dando risultati molto significativi. Al termine dell'emergenza faremo tutto il possibile per aumentare anche il numero degli sgomberi e procedere alle assegnazioni degli appartamenti liberati". (Com)