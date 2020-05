Re Abdullah avverte: se Israele annette la Cisgiordania ci sarà un "conflitto di ampia portata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, ha avvertito che se Israele dovesse avanzare con i piani per annettere parti della Cisgiordania ci sarebbe un "conflitto di ampia portata" con il regno hascemita e non escluderebbe la conclusione dell'accordo di pace raggiunto nel 1994. In un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco "Der Spiegel", Abdullah ha insistito sul fatto che la soluzione a due Stati è "l'unica via da seguire" nel conflitto israelo-palestinese. "Cosa accadrebbe se l'Autorità nazionale palestinese crollasse? Ci sarebbe più caos ed estremismo nella regione", ha affermato. Il sovrano ha quindi aggiunto: "Se Israele annettesse davvero la Cisgiordania a luglio, porterebbe a un enorme conflitto con il regno hascemita". Il re di Giordania ha spiegato di non voler creare allarmismi, ma Amman "sta prendendo in considerazione tutte le opzioni. Concordiamo con molti paesi in Europa e con la comunità internazionale che la legge della forza non dovrebbe applicarsi in Medio Oriente". Parte della popolazione della Giordania è palestinese, pertanto il regno è profondamente interessato dalla promozione della soluzione a due Stati. "I leader che sostengono una soluzione a uno Stato non capiscono cosa significherebbe", ha aggiunto. (Res)