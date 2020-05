Argentina: coronavirus, picco pandemia a Buenos Aires previsto a fine maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco del contagio da Covid-19 nella capitale argentina Buenos Aires è previsto per fine maggio. Lo ha affermato oggi il responsabile della sicurezza del governo della città, Diego Santilli, in una conferenza stampa organizzata per la stampa estera. "La quarantena ci ha permesso di preparare il sistema di sanitario, ma non di evitare la pandemia", ha dichiarato Santilli. Con 2618 casi confermati su 7134 a livello nazionale Buenos Aires, insieme al suo hinterland, dove si contano altri 2411 casi, è già oggi l'epicentro dell'epidemia nel paese. Al centro dell'attenzione delle autorità le baraccopoli di Buenos Aires, le cosiddette "villas miserias", che Santilli definisce come "quartieri vulnerabili". Oltre il 30 per cento dei contagi, 972 secondo cifre della città, riguarda queste aree dove vivono circa 130 mila degli oltre tre milioni di abitanti della capitale. Il governo locale, ha spiegato il vice sindaco Horacio Larreta, ha concentrato qui la maggior parte dei test diagnostici. "Andiamo a cercare le persone una per una, individuiamo i casi sospetti e su questi effettuiamo i test", ha spiegato Santilli. Nell'ultima "retata" su 1800 persone esaminate, sono stati individuati 300 possibili casi sospetti sui quali sono stati effettuati i test, e di questi 300 192 sono risultati positivi. (segue) (Abu)