Argentina: coronavirus, picco pandemia a Buenos Aires previsto a fine maggio (2)

- Questa settimana è iniziata nella capitale una seconda fase della quarantena, che ha permesso l'apertura di attività commerciali non essenziali. I cittadini a loro volta possono uscire per acquisti non essenziali solo nei negozi in prossimità e a giorni alterni definiti dall'ultimo numero del documento di identità, pari o dispari. Secondo le stime del governo, ha detto Santilli, "la mobilità delle persone è contenuta in questo modo al 30 per cento di quella che si verifica in condizioni normali", una percentuale che equivale a una circolazione di 1,7 milioni di persone. Unico punto debole attualmente ammesso da Santilli è l'attuale mancanza di disponibilità di test sierologici da effettuare per il controllo del personale del sistema sanitario. Il record di decessi e di contagi da nuovo coronavirus registrato nelle ultime ventiquattr'ore in Argentina ha messo in luce la problematica dell'applicazione delle misure di quarantena nelle baraccopoli. Lo stesso ministro della Sanità, Gines Gonzalez Garcia, ha puntato il dito su queste aree dove, afferma, "è più difficile mantenere l'isolamento". "Rileviamo con chiarezza un aumento dei casi nei quartieri più vulnerabili della città, il 90 per cento dei nuovi contagi proviene da queste zone che rappresentano oggi la nostra principale preoccupazione" ha dichiarato Garcia. (segue) (Abu)