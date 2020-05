Argentina: coronavirus, picco pandemia a Buenos Aires previsto a fine maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il segretario alla Salute della città, Fernan Quiros, ha lanciato l'allarme. Quiros si aspetta nel giro di poche settimane un picco attorno ai 1000 casi giornalieri solo nella capitale. "Sappiamo che la curva aumenterà", ha detto il funzionario municipale in un'intervista rilasciata al quotidiano "Clarin". "Andiamo a cercare le persone potenzialmente contagiate porta a porta e abbiamo già ampliato la definizione dei casi sospetti nei principali focolai di contagio", ha aggiunto Quiros, che non ha escluso un passo indietro del governo sull'allentamento della quarantena. "Dato che sappiamo che la curva aumenterà se osserveremo comportamenti inopportuni ritorneremo sui nostri passi", ha affermato. Secondo le cifre ufficiali diramate nel bollettino di oggi il numero di casi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore è stato di 255, per un totale 7134 contagi dal primo caso rilevato nel paese, il 3 marzo. Sono 9 invece i decessi registrati, per un totale di 353 morti. Del totale dei contagi, la gran maggioranza riguarda Buenos Aires ed il suo hinterland, rispettivamente con 2.618 e 2.411 casi confermati. La situazione dell'area metropolitana attorno la capitale ha spinto il governo a escluderla dall'avvio della fase quattro di allentamento della quarantena decretata lo scorso fine settimana nel resto del paese. Nelle province con minore diffusione della pandemia è stata concessa un'ulteriore apertura alle attività produttive e ricreative a livello locale, mentre permane il divieto per gli spostamenti interprovinciali. (Abu)