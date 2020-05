Roma: ceo di Cisco Italia ospite di Camera commercio, proseguono "dialoghi su futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i “dialoghi sul fututo” lanciati dalla Camera di Commercio di Roma per immaginare più che la ripartenza, un vero e proprio rilancio della Capitale e dell’Italia intera dopo l’emergenza Coronavirus. A dialogare in videoconferenza con il presidente della Cciaa di Roma Lorenzo Tagliavanti questo pomeriggio c’era il ceo di Cisco Italia Agostino Santoni. Al manager della multinazionale del digitale Tagliavanti ha subito domandato come l’epidemia possa aver cambiato le abitudini dei lavoratori italiani in tema di tecnologia, un settore dove il nostro paese sconta un significativo gap infrastrutturale. "Chi fa impresa – ha spiegato Santoni - sa guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. In Italia negli anni passati si è parlato tanto di digitalizzazione, di banda ultralarga se serviva o no. Rifacciamoci oggi le stesse domande, e credo che la risposta emerga da sola. Dobbiamo accelerare sulla copertura della banda in tutto il Paese – ha proseguito il manager – ma stiamo recuperando: dal punto di vista governativo le cose sono migliorate dal 2015 quando si è scelto di fare degli investimenti per dare la banda larga a tutto il Paese. E il risultato è che comunque il sistema ha retto molto bene in questi mesi". (segue) (Rer)