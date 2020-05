Roma: ceo di Cisco Italia ospite di Camera commercio, proseguono "dialoghi su futuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E Santoni guarda davvero il bicchiere mezzo pieno soffermandosi su come "questa esperienza (la pandemia ndr) è stata molto importante, è stato come se tutta Italia si fosse sottoposta insieme a un corso base di digitale”. Una cosa che il ceo di Cisco considera essenziale, perché, dice “Il digitale non deve dividere, ma includere. Noi con le nostre Cisco Academy lo abbiamo portato nelle carceri: a Bollate, Regina Coeli, Secondigliano. Abbiamo dato una seconda possibilità ai detenuti perché attraverso le competenze digitali c’è possibilità di trovare lavoro. Ora con la comunità di Sant’Egidio è partito un progetto simile dedicato ai senza fissa dimora”. Ma se la pandemia ha garantito uno scatto in avanti nell’uso comune delle tecnologie digitale, adesso, che cosa accadrà? “Si tornerà alle vecchie abitudini o o sfrutteremo questa occasione?”, ha chiesto il presidente Tagliavanti . “Questa – ha risposto Santoni – è la domanda delle domande, ma credo che questa volta il cambiamento ci sarà”. Il manager ha anche sottolineato come ci sia stata “un’accelerazione importante anche in alcune aree della pubblica amministrazione dimostrando una velocità mai vista. La pandemia ha accelerato alcuni processi della pa e questo è importantissimo. Inoltre è stato un grande esercizio di telelavoro. Mi auguro che queste cose rimangono, come una cosa ancor più importante del digitale e della tecnologia: la fiducia”. Santoni poi rispondendo alle domande dei videospettatori ha parlato di diverse cose. Alcune riguardo ai rischi della tecnologia. Sul 5g ha detto “È una polemica che non capisco, si tratta di una tecnologia sicura”, mentre ha voluto sottolineare due sfide critiche ed importanti “La privacy che è un diritto dell’uomo e questo deve essere un principio guida dello sviluppo delle tecnologie” e “la sicurezza digitale: serve consapevolezza del cybercrime, che oggi è uno dei temi più critici”. Santoni ha poi confermato l’importanza dell’investivento in innovazione delle Pmi, parlando di diverse collaborazioni che Cisco ha fatto con diverse piccole e medie aziende italiane. In particolare il ceo della multinazionale ha raccontato l’esperienza avuta con Marzocco, l’azienda leaeder mondiale nella produzione di macchine per il caffè. “Abbiamo connesso le macchine del caffè per ripensarne la manutenzione: con nuovi servizi di manutenzione mensile e controllo da remoto. Significa ripensare il modello di manutenzione, un asset fondamentale di chi fa prodotti fisici”. (segue) (Rer)