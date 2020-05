Roma: ceo di Cisco Italia ospite di Camera commercio, proseguono "dialoghi su futuro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santoni ha poi confermato il ruolo che la start-up svolgono ormai nell’ambito dell’innovazione di impresa. “Noi abbiamo fatto oltre 218 acquisizioni di start-up. L’idea è proprio questa mentre innovo internamente devo riconoscere che non sono l’unico a farla e devo essere in grado di acquisire da fuori quel che non ho trovato io. L’acquisizioni di start-up non era una pratica diffusa in Italia, ma ormai sono tante le aziende importanti che acquistano o aiutano le start-up a integrarsi nei processi aziendali”. Sul rischio che la tecnologia cancelli posti di lavoro, Santoni non si è nascosto: “È un rischio concreto. Abbiamo però anche esempi di persone che attraverso il digitale hanno ritrovato lavoro: ad esempio chi si forma oggi sulla cybersecurity trova lavoro domani mattina. Dobbiamo concentrarci anche sul digitale che i posti di lavoro li crea, inevitabilmente ci sarà una migrazione da competenze”. Il dialogo tra Lorenzo Taglivanti e il ceo di Cisco si è chiuso con una domanda su Roma. “Roma è la Capitale della burocrazia, della cultura e della bellezza, ma può essere anche una capitale dell’innovazione?”, ha chiesto Tagliavanti. Santoni ha risposto così: “A Roma ci sono svariati esempi che sono benchmark tecnologici per noi: realtà piccole e grandi. Quindi assolutamente si. È evidente che oltre vedo questo, ma vedo anche, purtroppo, dell’altro. Principalmente la difficoltà di vivere a Roma. Ma su questi difetti ci si concentra troppo senza parlare ed enfatizzare neanche un secondo le buone pratiche. Penso che sia tempo di dare voce e migliore visibilità a queste realtà”. (Rer)