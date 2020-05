Cile: coronavirus, dati anagrafe evidenziano sottostima morti per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati dell'anagrafe cilena (Registro Civil), relativi ai mesi di marzo ed aprile, hanno messo in luce una presunta sottostima da parte delle autorità delle morti per Covid-19. Il numero di decessi per malattie respiratorie nel paese nel periodo tra il 3 marzo ed il 29 aprile sarebbe di oltre venti volte superiore al numero di morti dichiarate ufficialmente dal governo a causa del nuovo coronavirus: precisamente 4201, contro 209. Sempre in base ai dati dell'anagrafe, ripresi dalla stampa, le morti per malattie respiratorie nel 2020 in questo periodo sarebbero il 20 percento del totale (circa 17300), contro una media del 7-8 per cento degli anni precedenti. La situazione sarebbe ancora più drammatica nella città di Santiago, dove in base a dati del Cimitero generale l'aumento dei decessi per cause respiratorie a marzo è dell'80 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. (segue) (Abu)