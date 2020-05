Cile: coronavirus, dati anagrafe evidenziano sottostima morti per Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 22 morti nelle ultime 24 ore il Cile ha registrato ieri il maggior numero di decessi giornaliero dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus. Per la terza giornata consecutiva, inoltre, il numero di nuovi contagi ha superato le 2600 unità, confermando la tendenza a un deciso incremento nella curva dei contagi quest'ultima settimana. L'aumento della curva ha portato il governo a compiere una decisa inversione di rotta in materia di politica sanitaria, introducendo una ferrea quarantena obbligatoria in tutta l'area della capitale Santiago. I dati ufficiali confermano che l'epicentro della pandemia nel paese è situato nella regione metropolitana di Santiago, con 2251 nuovi casi confermati su 2659. Il governo di Sebastian Pinera riconosce in questo contesto che il sistema ospedaliero della capitale cilena ha ormai raggiunto il limite delle sue capacità, con il 94 per cento dei posti di terapia intensiva occupati. Il ministro della Salute ha ammesso inoltre una carenza di test diagnostici che ha attribuito ad un loro "uso inefficiente". (segue) (Abu)