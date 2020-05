Cile: coronavirus, dati anagrafe evidenziano sottostima morti per Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Regione metropolitana di Santiago appartengono un totale di 27.216 contagi su 37.040 e di 202 decessi su 368. In questo contesto il governo ha rivolto un accorato appello alla cittadinanza della capitale affinché vengano rispettate le misure di quarantena obbligatoria imposte a partire da oggi in tutta l'area metropolitana. "Abbiamo bisogno della vostra collaborazione", ha scritto Pinera in un messaggio su Twitter. Il presidente ha definito le nuove misure restrittive come "necessarie per controllare la propagazione della pandemia". "Queste misure rappresentano un sacrificio ma è importante che siano rispettate al massimo in modo da produrre un impatto positivo nel più breve tempo possibile", ha dichiarato da parte sua il ministro della Sanità, Jaime Manalich. La quarantena riguarda circa otto milioni di cileni su un totale di oltre 18 milioni e rappresenta un deciso stop alla politica di ritorno alla "nuova normalità" che il governo paventava già verso la fine di aprile. Il governo Pinera affermava fino a poco fa con assoluta certezza che gli effetti negativi della quarantena in termini di impatto sia sulla salute che sull'economia fossero superiori a quelli positivi. In base a questa considerazione aveva impostato un sistema di prevenzione flessibile per il quale venivano decretate misure di isolamento solo nei municipi o nei quartieri in cui si registravano focolai importanti. (Abu)