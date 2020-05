Mediterraneo: ministri Esteri Ue, azioni illegali Turchia hanno impatto negativo su relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dei paesi membri dell'Ue hanno ribadito l'invito alla Turchia "a mostrare moderazione, astenersi da tali azioni e rispettare la sovranità e i diritti sovrani di Cipro, in conformità con il diritto internazionale". Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2018, "l'Ue condanna l'escalation delle violazioni turche dello spazio aereo nazionale greco, compresi i sorvoli delle aree abitate e del mare territoriale, in violazione del diritto internazionale. La Turchia dovrebbe evitare di minacciare e intraprendere azioni che danneggiano le relazioni di buon vicinato. Dovrebbe invece rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto del mare, e in particolare la sovranità di tutti gli Stati membri dell'Ue sul loro mare territoriale, nonché tutti i loro diritti sovrani nelle loro zone marittime, compresi quelli generati dalle isole, nonché astenersi dal violare la sovranità degli Stati membri dell'Ue sul loro spazio aereo", hanno continuato i ministri nella dichiarazione. "Tutti i membri della comunità internazionale devono attenersi a questi principi e dovrebbero astenersi da qualsiasi azione che comprometta la stabilità e la sicurezza regionali. L'Ue e la Turchia hanno un forte interesse per un miglioramento delle loro relazioni attraverso un dialogo inteso a creare un ambiente di fiducia. Astenersi da azioni unilaterali è un elemento fondamentale per consentire al dialogo di avanzare. Ecco perché, in piena solidarietà con Cipro e la Grecia, l'Ue ribadisce il grave impatto negativo che queste azioni illegali hanno sulla gamma delle relazioni Ue-Turchia. Il Consiglio rimarrà investito della questione", hanno concluso. (Beb)