Coronavirus: a Milano 22mila controlli della Polizia locale in esercizi commerciali e 12mila in parchi

- Sono stati quasi 22mila i controlli della Polizia locale di Milano in pubblici esercizi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, per verificare il rispetto delle misure anti-contagio: 15.423 tra fine febbraio e marzo, 5.008 nel mese di aprile quando quasi tutte le attività erano chiuse e 1.413 tra il 1° e l'11 maggio. A questi si aggiungono 4.392 controlli nei supermercati, concentrati soprattutto nel mese di aprile. All'inizio dell'emergenza, invece, sono stati 337 gli interventi anti-abusivismo dei ghisa connessi alla pandemia, soprattutto per contrastare la vendita di mascherine non autorizzate. Dieci, infine, le attività di sequestro. Lo ha fatto sapere la vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, nella commissione consiliare dedicata all'attività della Polizia locale durante l'emergenza sanitaria. Un'attività varia - ha spiegato Scavuzzo - "che ha permesso di tenere insieme la necessaria attività sanzionatoria e di controllo con l'altrettanto necessaria attività di vicinanza alla popolazione". (segue) (Rem)