Coronavirus: a Milano 22mila controlli della Polizia locale in esercizi commerciali e 12mila in parchi (2)

- Ai vigili è stato affidato anche il controllo delle persone in quarantena: 7.066 quelle che hanno ricevuto una telefonata a casa, duemila i controlli al domicilio. 9.407 i controlli della Locale sulle strade dall'inizio dell'emergenza, 285 le sanzioni comminate (quasi tutte ad aprile), a cui si aggiungono 98 multe per mancanza di mascherina, da quando in Lombardia è scattato l'obbligo. Su questa misura, secondo Scavuzzo, "complessivamente c'è stata una buona risposta. Stiamo cercando il più possibile di insistere perché ci sia più una moral suasion che una multa: non indossi la mascherina solo per evitare la multa, ma è necessario che ci sia parallelamente anche una promozione dell'importanza di indossare la mascherina". (segue) (Rem)