Coronavirus: a Milano 22mila controlli della Polizia locale in esercizi commerciali e 12mila in parchi (3)

- Infine la Polizia locale è inoltre impegnata nei parchi e nelle aree verdi: i controlli sono stati 12.185 e 6.323 gli allontanamenti. L'attività è stata potenziata con la riapertura del 4 maggio: da allora le pattuglie impegnate in un costante monitoraggio dei parchi sono 36 al giorno. In generale "il numero di pattuglie è stato incrementato: nella fase 1 arrivavamo a 230/240 pattuglie al giorno, oggi abbiamo superato le 280", ha detto Scavuzzo, sottolineando che "la fase 2 sta iniziando ed è necessario fare in modo che non si perda l'attenzione ad alcune cautele, quella della mascherina in primis, e contestualmente è necessario accompagnare questo percorso verso un progressivo riacquisto della libertà di movimento. Sono molto cauta, perché tutti speriamo che la fase 2 sia prodromica alla fase 3 e non alla fase 1 di ritorno". (Rem)