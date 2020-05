Coronavirus: Usa, McConnell ammette che Obama ha lasciato un piano anti-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato degli Sati Uniti, Mitch McConnell, ha ammesso di aver sbagliato a sostenere che l'amministrazione Obama non avesse lasciato un piano per affrontare una pandemia negli Stati Uniti. "Ho sbagliato. Hanno lasciato un piano, quindi ho chiaramente commesso un errore in tal senso", ha dichiarato McConnell durante un'intervista con Bret Baier di "Fox News". Il mea culpa arriva giorni dopo che McConnell aveva accusato l'amministrazione Obama di non aver lasciato all'amministrazione Trump "qualsiasi tipo di piano" per un evento paragonabile alla pandemia di coronavirus. "Sostengono che le pandemie si verificano solo una volta ogni cento anni, ma se non fosse più vero? Vogliamo essere in anticipo, pronti per la prossima, perché chiaramente l'amministrazione Obama non ha lasciato a questa amministrazione alcun tipo di piano per qualcosa del genere", aveva detto McConnell lunedì. In realtà, riporta "Fox", il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca dell'ex presidente Barack Obama aveva lasciato all'amministrazione Trump un documento dettagliato (rivelato pubblicamente dal sito "Politico" a marzo) su come rispondere a una pandemia. La scorsa settimana, Obama ha descritto la risposta del coronavirus dell'amministrazione Trump come "un disastro caotico assoluto" durante una telefonata privata con persone che lavoravano per lui alla Casa Bianca. (Nys)