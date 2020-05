© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione sindacale di base "ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 2 ore nella giornata di venerdì 22 maggio per tutte le categorie pubbliche e private. Si prevede un'incidenza molto limitata sull'erogazione complessiva dei servizi aziendali". Lo comunica, in una nota, Ama spa. (Com)