Rai: Pluralismo e Libertà, bene giusto contratto, ora si velocizzi regolarizzazione colleghi

- “Il riconoscimento del giusto contratto è una grande notizia per tutti coloro che attendono da anni la regolarizzazione del contratto giornalistico e che sono risultati idonei". È quanto ha affermato in una nota la componente Pluralismo e Libertà all'Interno dell'esecutivo Usigrai. "In questo modo - ha proseguito Pluralismo e Libertà - si dà finalmente stabilità e piena tutela a tante colleghe e colleghi che anche con il coronavirus sono stati chiamati a lavorare in condizioni eccezionali. Allo stesso tempo siamo assolutamente soddisfatti del fatto che, con la chiusura di questa fase, se ne apra un'altra, volta a regolarizzare tutti quei colleghi oggi esclusi e che meritano un contratto giusto. Anche per loro si apre un percorso. È necessario che vengano al più presto fissate date per darne un avvio concreto. Ci siamo battuti per questo e lo faremo nei prossimi mesi per garantirli rispetto ad una situazione, quella attuale, che li ha visti e li vede non completamente tutelati”, ha concluso Pluralismo e Libertà. (Ren)