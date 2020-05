Maltempo: 66enne intrappolato in auto durante il nubifragio di Milano salvato da volante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 66 anni, mentre andava al lavoro, è rimasto intrappolato nella sua auto nel sottopassaggio allagata di viale Sarca, durante il violento nubifragio della scorsa notte a Milano. A salvarlo è stata una volante della Polizia di Stato, l“Adriatica bis” del commissariato Greco Turro, che durante una perlustrazione, alle 4 di mattina, ha notato nel sottopassaggio di viale Sarca, all’angolo via Pallanza, un’auto bianca interamente sommersa d’acqua, messa di traverso, vicino a un furgone rosso. I due agenti della volante, per verificare se all’interno dei due mezzi vi fossero delle persone, sono scesi dall’auto di servizio, l’hanno lasciata parcheggiata a distanza e si sono avvicinati a piedi ai due veicoli, nonostante l’acqua avesse raggiunto i 120 centimetri di livello. Mentre camminavano, hanno sentito le grida di aiuto dell’uomo rimasto all’interno del furgone e hanno quindi allertato la centrale operativa che ha inviato altri due equipaggi in ausilio. I poliziotti hanno poi raggiunto l’uomo che si trovava all’interno dell’abitacolo del proprio veicolo, in forte stato di agitazione per quanto gli era accaduto e dopo aver aperto le portiere, lo hanno tratto in salvo “caricandolo” sulle spalle per attraversare il torrente d’acqua che si era creato. A bordo dell’auto bianca, invece, non c’era nessuno. L’uomo soccorso è stato poi accompagnato al commissariato per un temporaneo riparo e per avvisare la famiglia di quanto accaduto.(com)