Ue: Centeno, operativa la linea di credito Mes

- Il board del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) oggi pomeriggio ha confermato l'ammissibilità della linea di credito per affrontare le spese sanitarie dirette e indirette degli Stati membri: la cosiddetta Pandemic crisis support ora è operativa. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, nella videoconferenza stampa al termine della riunione a distanza dell'Eurogruppo. "La Pandemic crisis support è operativa. Il board del Mes oggi pomeriggio ha confermato formalmente l'ammissibilità e ha reso lo strumento immediatamente effettivo. Gli Stati membri faranno tutto quello che devono per tenere la pandemia sotto controllo. Il Mes è pronto a sostenerli in questo senso. I costi straordinari diretti e indiretti della sanità possono essere coperti dal Meccanismo. Quindi, la prima rete di protezione è in campo", ha aggiunto Centeno. (Beb)