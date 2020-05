Fiumicino: da lunedì spiagge aperte per attività motorie, ma vietato prendere il sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 18 maggio riaprono le spiagge di Fiumicino. Sarà possibile passeggiare e svolgere attività sportive, nel rispetto delle norme vigenti su sicurezza e distanza interpersonale, ma resterà vietato prendere il sole e sostare oltre il tempo necessario. Lo ha annunciato, su Facebook, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che poco fa ha firmato un'ordinanza che disciplina la riapertura degli arenili. "È un altro piccolo passo che in tanti aspettavano - commenta il sindaco - Dobbiamo continuare a essere cauti e ci riserviamo la possibilità di tornare ad adottare misure più restrittive nel caso in cui la curva dei contagi dovesse tornare a crescere o la situazione sanitaria lo richiedesse". "Per questo - spiega Montino - è necessario che si rispettino le regole in modo attento e scrupoloso: tenere la distanza rimane fondamentale come lavarsi spesso le mani e tenere la mascherina ogni volta che si entra a contatto con altre persone, soprattutto nei luoghi chiusi". (segue) (Rer)