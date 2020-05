Milano: De Pasquale (FI), inaccettabile ancora migliaia di immobili in blackout

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo mezza Milano è finita sotto acqua e fango, ma molte famiglie sono rimaste senza energie elettriche da stanotte. Tuttora migliaia di immobili sono in blackout e i centralini di A2A/Unareti non rispondono agli utenti". Lo afferma in una nota Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino. "Con molte famiglie in smartworking questi disservizi da parte di una società che macina utili sono inaccettabili. Il Comune, azionista di maggioranza, faccia presente al vertice di A2A che l'attenzione al servizio e alla sicurezza dei milanesi deve essere priorità per azienda", conclude l'esponente azzurro. (Com)