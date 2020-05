Decreto Rilancio: Mollicone (Fd'I), su innovazione inserite anche nostre proposte, ma non ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Innovazione di Fratelli d’Italia, deputato Federico Mollicone, rileva che "sull’innovazione nel decreto legge Rilancio ci sono luci e ombre. Se da una parte sono state inserite le nostre proposte sulle startup - che necessitano di fondi e di agevolazioni dei finanziamenti del venture capital - su maggiori risorse per l’industria dell’intrattenimento audiovisivo e per l'editoria digitale - spiega in una nota - dall’altra non si capisce come mai siano stati introdotti solo 10 milioni di euro per l’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori e centri d’innovazione pubblici o privati quando erano 20 milioni nelle bozze circolanti e siano state tagliate le misure per la valorizzazione economica dei titoli della proprietà industriale, su cui abbiamo già presentato emendamenti al decreto legge Liquidità". (segue) (Com)