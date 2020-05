Decreto Rilancio: Mollicone (Fd'I), su innovazione inserite anche nostre proposte, ma non ci siamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "Inoltre, le norme contenute necessiteranno di decreti attuativi di scrittura complessa mentre le imprese innovative hanno bisogno con urgenza di fondi, altrimenti rischiano il collasso. Invitiamo il governo a sviluppare un piano industriale di ampio respiro per l’ecosistema dell’innovazione italiana, se non vogliamo che tante piccole imprese, specialmente legate all’imprenditoria giovanile e di alta qualità tecnologica, chiudano o vengano acquisite in maniera predatoria". Mollicone conclude: "Pisano manca di visione politica e trasparenza come sull'app 'Immuni', dove il ministro ancora non ha chiarito molti aspetti: per questo, presenteremo un’interrogazione che invieremo anche all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac)". (Com)