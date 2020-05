Milano: Comune, proseguono interventi per pulire sottopassi e strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Con una concentrazione di pioggia tra i 100 e i 130 mm d'acqua, questa notte a Milano è caduto in poche ore un terzo della pioggia caduta dall'inizio dell'anno. Ciò ha determinato l'esondazione del fiume Seveso, iniziata alle 3 e rientrata alle 8 di questa mattina. Anche il Lambro è esondato e questo ha reso necessaria l'evacuazione delle comunità Exodus e Ceas dalle loro sedi nel Parco Lambro. Lo comunica una nota diffusa oggi dal Comune di Milano in cui si rende noto che sono state trenta le pattuglie della Polizia locale impegnate nell'emergenza questa notte insieme a dieci squadre della Protezione civile, che ne ha impiegate altre venti al mattino e venti al pomeriggio nella giornata di oggi. Anche Amsa, dalla scorsa notte, è impegnata nelle operazioni di pulizia, rimozione del fango e disostruzione dei pozzetti stradali nelle aree di Milano interessate dall'esondazione del fiume Seveso.