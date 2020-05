Fase 2: Errico (Apeca e Fiva Confcommercio), per tutti gli ambulanti ripartenza in sicurezza dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano in piazza Lombardia, davanti alla Regione, è stato inscenato un flash mob promosso da Apeca (Confcommercio Milano) con più di duecento ambulanti in rappresentanza dell'intera categoria "per l'estrema urgenza – sottolinea il presidente di Apeca e Fiva Confcommercio Giacomo Errico - di conoscere i criteri di adottare per far ripartire tutti gli operatori in piena sicurezza". L'associazione ha presentato a Regione Lombardia un documento con le idee di linee guida per l'esercizio dell'attività su area pubblica: "abbiamo riscontrato – spiega Errico – attenzione su più punti delle nostre proposte. Proposte dettate dal buon senso".on i criteri di sicurezza e gli oneri conseguenti per poterli rispettare potranno ripartire, con i necessari adempimenti tecnici, tutti i mercati nel corso della prossima settimana: "Oltre 6mila ambulanti – ricorda presidente di Apeca e Fiva Confcommercio – sono fermi ormai da tre mesi. Ma non solo i mercati ripartiranno: anche le fiere con caratteristiche simili ai mercati, i posteggi isolati. E gli itineranti ricominceranno a lavorare". È stato proposto il distanziamento di un metro da banco a banco e davanti al banco: "tutti gli operatori – spiega Errico – avranno mascherine, guanti. E si metterà a disposizione gel igienizzante". Il transennamento delle aree di mercato non è giudicato necessario: occorrerà vedere in questo senso quali decisioni emergeranno. (com)