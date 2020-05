Afghanistan: al vaglio nuova data per i colloqui di pace intra-afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in discussione una nuova data per i colloqui di pace intra-afgani. Lo ha dichiarato oggi il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, parlando con i giornalisti durante una teleconferenza. Secondo il rappresentante Usa, vi sarebbero inoltre notizie positive sulla formazione di un governo afghano inclusivo. Khalilzad ha anche affermato che sarebbe meglio se iniziassero i colloqui intra-afgani mentre c'è ancora una significativa presenza militare americana in Afghanistan. Il ritmo delle liberazioni dei prigionieri e dei disaccordi sulla composizione del governo afghano hanno contribuito a ritardare i colloqui intra-afghani, che dovevano iniziare il 10 marzo scorso. (segue) (Nys)