Afghanistan: al vaglio nuova data per i colloqui di pace intra-afgani (3)

- Lo scorso 13 maggio i talebani hanno promesso di reagire ad eventuali azioni militari da parte delle forze di sicurezza afgane a seguito dei devastanti attacchi che hanno colpito rispettivamente un ospedale a Kabul e una cerimonia funebre a Nangarhar, nella parte orientale del paese, provocando complessivamente 34 morti. Il presidente Ashraf Ghani ha accusato di entrambi gli attacchi i talebani e lo Stato islamico, ordinando alle truppe afgane di "tornare a posizioni offensive e riprendere le loro operazioni contro il nemico". Tuttavia i talebani, che hanno negato il coinvolgimento negli attacchi di ieri, hanno avvertito di essere "completamente preparati" a contrastare qualsiasi attacco delle forze afgane. "D'ora in poi la responsabilità di un'ulteriore escalation della violenza e delle sue conseguenze ricadrà sulle spalle dell'amministrazione di Kabul", ha sottolineato in una nota il gruppo estremista islamico. Ghani in precedenza aveva promesso di reagire in modo difensivo agli attacchi dei talebani solo per mostrare buona fede in vista di eventuali colloqui di pace, a seguito dell’accordo tra Stati Uniti e talebani il 29 febbraio a Doha. (segue) (Nys)