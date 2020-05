Afghanistan: al vaglio nuova data per i colloqui di pace intra-afgani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani si sono in gran parte astenuti dal lanciare attacchi importanti a Kabul e in altre città dalla firma dell’accordo, continuando però a proseguire azioni contro le forze di sicurezza afgane in diverse province. Lo Stato islamico ha rivendicato l’attacco suicida al corteo funebre di Nangarhar, ma non quello contro l’ospedale neonatale di Kabul, costato la vita a 14 persone, tra cui diversi neonati. Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha esortato il governo afgano e il gruppo militante a garantire il successo del processo di pace. (Nys)