Regno Unito: ministro della Sanità Hancock, test per tutti i residenti nelle case di riposo

- Tutti i residenti ed il personale delle case di riposo del Regno Unito saranno sottoposti ai test per il coronavirus "da adesso fino all'inizio di giugno". Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock. "Si dall'inizio abbiamo provato a porre una rete protettiva sulle nostre case di riposo. Abbiamo emesso il nostro primo avviso a febbraio; abbiamo fatto si che le residenze per anziani avessero le risorse necessarie", ha dichiarato Hancock. "Il governo sta facendo tutto il possibile per sostenere le persone nelle nostre case di riposo, ma chiaramente è un percorso molto lungo", ha affermato il ministro. Secondo quanto spiegato dal ministro della Sanità, nel Regno Unito sono 384 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. (Rel)