Usa-Cina: Trump dà il via alla Seconda guerra fredda e punta subito Huawei

- Nelle ultime ore Stati Uniti e Cina hanno dato nuovi, importanti spunti a quanti, tra commentatori e leader politici, già da tempo parlano di Seconda guerra fredda. A partire dal presidente Donald Trump, che ieri in un’intervista alla “Fox” è arrivato a paventare l’ipotesi d’interrompere tout-court le relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare. Non solo. Trump ha affermato di non avere “alcun interesse” a parlare con il suo omologo Xi Jinping, con il quale una volta sosteneva di avere un rapporto “straordinario”. Un’escalation che segue settimane di serrati scambi d’accuse tra le parti, incentrati in particolare sull’origine del coronavirus. L’amministrazione Trump suggerisce, ostentando un certo grado di sicurezza, che la pandemia che finora ha provocato oltre 300 mila morti in tutto il mondo, 87 mila dei quali nei soli Stati Uniti, sia stata originata da un “incidente di laboratorio” avvenuto all’Istituto di virologia di Wuhan. E che la Cina abbia nascosto tutto con “la più costosa operazione di insabbiamento di tutti i tempi”, per dirla con una delle fonti dell’intelligence Usa citate ad aprile da “Fox News”. La novità delle ultime ore è che gli Stati Uniti sono passati ai fatti, restituendo alla tensione con Pechino una dimensione commerciale e di sicurezza. (segue) (Nys)