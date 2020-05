Usa-Cina: Trump dà il via alla Seconda guerra fredda e punta subito Huawei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va ricordato che lo scorso anno, nel mese di maggio, lo stesso dipartimento del Commercio aveva inserito nella sua “lista nera” Huawei, facendo divieto alle aziende Usa di vendere componenti alla compagnia cinese, salvo poi garantire una serie di esenzioni temporanee. A questo proposito, oggi il dipartimento ha anche annunciato l’estensione di altri 90 giorni delle esenzioni temporanee che consentono alle aziende statunitensi di continuare a fare affari con il colosso tecnologico cinese. Non è tutto. L’azienda di Taiwan Tsmc (coinvolta nelle restrizioni contro Huawei) ha reso noto oggi che sta pianificando la costruzione di un impianto di produzione di microchip in Arizona: un progetto da 12 miliardi di dollari la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2021 e concludersi nel giro di tre anni. Poche ore dopo è arrivata la benedizione del segretario di Stato, Mike Pompeo, che ha parlato di “svolta” per l’industria dei semiconduttori e per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "L'annuncio di Tsmc arriva in un momento critico, con la Cina in competizione per il dominio della tecnologia all'avanguardia e per il controllo le industrie strategiche. Tsmc in Arizona aumenterà l'indipendenza economica degli Stati Uniti, rafforzerà la nostra sicurezza, la nostra competitività e la nostra leadership nella produzione ad alta tecnologia. Con l'impegno di Tsmc, i microchip ad alta tecnologia saranno nuovamente realizzati negli Usa, laddove è nata inventata l'industria dei semiconduttori. I microchip alimenteranno tutto, dall'intelligenza artificiale alle stazioni base 5G agli F-35", ha sottolineato il capo della diplomazia di Washington, parlando di “uno storico accordo” che rafforza anche le relazioni degli Usa con Taiwan, “una democrazia vibrante". (segue) (Nys)