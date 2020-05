Usa-Cina: Trump dà il via alla Seconda guerra fredda e punta subito Huawei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento a Taiwan non è casuale. Perché negli ultimi giorni gli Stati Uniti stanno anche spingendo con tutto il loro peso diplomatico per legittimare le istanze dello Stato-isola che la Cina considera la sua 23ma provincia. Le date da cerchiare di rosso sul calendario, in questo caso, sono quelle del 18 e del 19 maggio, quando si terrà, ovviamente in formato virtuale, l’Assemblea mondiale della sanità (Wha), organo decisionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Taiwan chiede con forza di partecipare all’evento, presentandosi come modello nella gestione dell’emergenza coronavirus ma soprattutto facendo leva sul sostegno incondizionato degli Stati Uniti. Secondo il “Wall Street Journal”, la diplomazia Usa sarebbe riuscita a convincere diversi paesi occidentali – in particolare la Francia - ad appoggiare la richiesta di Taipei, ma è difficile che il ministro della Salute taiwanese Chen Shin-chung riuscirà a partecipare alla riunione della prossima settimana. La Cina, infatti, ha forte influenza sull’Oms ed è la principale fautrice dell’elezione del direttore generale Tedros Adhanom. Taiwan, naturalmente, ha rifiutato l’unica condizione posta dalla Cina per l’ammissione di Chen, ovvero che Taipei “accetti il proprio status di provincia della Cina”. (segue) (Nys)