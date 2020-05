Usa-Cina: Trump dà il via alla Seconda guerra fredda e punta subito Huawei (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’altra parte vi è l’inevitabile reazione della Cina, irritata soprattutto dalle nuove misure contro Huawei. Oggi una fonte vicina al governo di Pechino ha fatto sapere che la Repubblica popolare è pronta ad assumere una serie di eccezionali contromisure, tra cui l'inclusione di società statunitensi nella "lista di entità inaffidabili" della Cina, l'imposizione di restrizioni, la sospensione degli acquisti di aerei Boeing e l'avvio di indagini su società statunitensi come Qualcomm, Cisco e Apple secondo le leggi e le normative cinesi su sicurezza informatica e antitrust. Aziende che, osserva il quotidiano "Global Times", "dipendono fortemente dal mercato cinese". "La Cina attuerà forti contromisure per proteggere i propri diritti legittimi se gli Stati Uniti porteranno avanti il piano di vietare ai produttori di semiconduttori, incluso Tsmc con sede a Taiwan, la vendita di microchip al colosso tecnologico cinese", ha spiegato la fonte. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato lo scorso anno che la Cina pubblicherà un elenco di soggetti stranieri che compromettono seriamente gli interessi legittimi delle società cinesi. L'elenco delle cosiddette "entità inaffidabili" avrebbe incluso organizzazioni straniere, individui e società che bloccano o chiudono le catene di approvvigionamento, adottano misure discriminatorie per motivi non commerciali, oppure quando le cui azioni mettono in pericolo l'attività delle società cinesi, nonché i consumatori e le multinazionali, aveva spiegato in quella occasione il portavoce del ministero, Gao Feng. Il ministero aveva inoltre sottolineato che l'elenco avrebbe incluso anche entità straniere che causano effettivi o potenziali danni a società e industrie cinesi. Secondo Zhi Luxun, capo dell'Ufficio per l'industria, la sicurezza, l'importazione e il controllo delle esportazioni presso il ministero del Commercio, "è anche in gioco la sicurezza nazionale cinese". (segue) (Nys)