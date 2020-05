Usa-Cina: Trump dà il via alla Seconda guerra fredda e punta subito Huawei (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra mossa che ha parecchio inquietato la Cina è stata la decisione degli Stati Uniti di limitare a 90 giorni la durata dei visti per i giornalisti cinesi in territorio Usa. Una risposta è arrivata ieri dall’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua”, secondo la quale si tratta di "un atto discriminatorio e una repressione nei confronti dei giornalisti cinesi, che espone pienamente l'ipocrisia della libertà di stampa propagandata dagli Usa". "Xinhua", si legge nella nota, è "ampiamente riconosciuta come un'organizzazione giornalistica di fama internazionale; i suoi giornalisti accreditati negli Stati Uniti seguono da sempre le leggi e i regolamenti del paese e sono sempre impegnati a riferire notizie sulla base dei principi di obiettività, correttezza, veridicità e accuratezza". Diversi giornalisti di "Xinhua" hanno incontrato difficoltà nel processo di richiesta per i visti degli Stati Uniti dopo essere tornati al lavoro negli Usa dopo le vacanze in patria, ha aggiunto il portavoce. A febbraio, gli Stati Uniti hanno designato gli uffici con sede nel paese di cinque media cinesi, inclusa "Xinhua", come "missioni straniere" e hanno decretato l'espulsione di fatto dei giornalisti cinesi basati negli Usa. Il portavoce di “Xinhua” ha esortato gli Stati Uniti a revocare la loro decisione, a smettere di imporre restrizioni agli uffici di corrispondenza sul loro territorio nazionale per garantire ai giornalisti e allo staff di "Xinhua" i loro legittimi diritti. (Nys)