Roma: Radicali, lunedì riaprono attività ma giunta Raggi rimanda decisioni su regole

- "Lunedì è prevista la riapertura generalizzata delle attività commerciali ma solo oggi la commissione commercio di Roma Capitale si è riunita per discutere le misure di aiuto degli esercenti tra cui l'occupazione straordinaria di suolo pubblico". Lo affermano in una nota Riccardo Magi, deputato di +Europa e Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma. "In mancanza di streaming ufficiale la commissione è stata trasmessa ai romani attraverso la pagina Facebook del presidente Coia. Tralasciando queste storture istituzionali, che ormai non fanno più notizia, ciò che spaventa è il fatto che si sia conclusa con un nulla di fatto aggiornandosi a mercoledì prossimo quando già tutti i negozi della Capitale avranno riaperto le attività - aggiungono i Radicali -. Se il Campidoglio continuerà con la politica dei piccoli passi da bambino, queste misure tanto attese dai commercianti non potranno essere operative prima di un mese. Ci si domanda perché è stata scelta la strada di modificare in via ordinaria il regolamento oggi in vigore e come si dovranno comportare, da lunedì, gli esercizi commerciali che non avranno indicazioni a cui guardare. Il modus operandi della Raggi, che quando dichiara fa tutto facile e realizzabile, e quello del presidente di commissione Coia, che scalpita per fare il primo della classe, è una sciatta replica dei ritardi che hanno sopportato i romani sui buoni pasto e sul bonus affitti. Oggi - concludono Magi e Mingiardi - bisogna permettere agli esercenti di svolgere la loro attività imprenditoriale, soprattutto all'aperto, per tutelare la salute pubblica e le imprese che rischiano, ora, anche l'attacco predatorio della criminalità organizzata". (Com)