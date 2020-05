Difesa: Usa, caccia F-22 di quinta generazione si schianta in Florida, salvo il pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia statunitense di quinta generazione F-22 si è schiantato al suolo oggi alle 9.15 ora locale in Florida. Lo ha fatto sapere in un comunicato l'Aeronautica Usa, precisando che il pilota - il cui nome non è stato reso noto - è riuscito a salvarsi eiettandosi dal velivolo. L'incidente è avvenuto circa 20 chilometri a nord-est della base aerea di Eglin, nella parte occidentale dello Stato, non lontano dalla città di Valparaiso.(Nys)