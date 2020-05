Libia: Borrell, Irini in mare, sorveglierà traffico armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione "Irini" per il controllo dell'embargo di armi verso la Libia è già in mare e in cielo e sorveglierà il traffico di armi. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue in video conferenza. "E' già in mare e in cielo, sorveglierà il traffico di armi", ha detto. "Abbiamo un problema" che riguarda i flussi migratori e di questo Borrell ha detto di aver parlato con il ministro degli Esteri maltese, Evarist Bartolo. "L'onda migratoria non sarà risolta finché non sarà stabilizzata la Libia. Spero che potremo risolvere i problemi ancora insoluti", ha aggiunto. L'Alto rappresentante ha spiegato anche di aver chiesto ai ministri di sostenere Irini. "E' stata molto criticata da dentro e da fuori, ma è stato molto difficile raggiungere l'accordo, rassicurando tutti sul fatto che non avrebbe funzionato come fattore di attrazione" di migranti. Borrell ha aggiunto ancora che sono stati necessari due mesi di discussione.(Beb)