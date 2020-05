Incendio Marghera: M5s, fare chiarezza, mai più incidenti del genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati veneti del Movimento cinque stelle Alvise Maniero, Arianna Spessotto, Raphael Raduzzi, Francesca Businarolo, Mattia Fantinati, con i senatori Barbara Guidolin, Orietta Vanin, Giovanni Endrizzi e Gianni Girotto esprimono la loro "vicinanza alle persone colpite direttamente e indirettamente a seguito dell'incidente di questa mattina nello stabilimento di Marghera". Con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, continuano gli esponenti del M5s in una nota, "è nostra intenzione come ribadito dai parlamentari del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente di tenere alta l'attenzione sull'accaduto e questo proposito stiamo predisponendo una interrogazione". Per Maniero, "i cittadini di Marghera nei decenni hanno già pagato un pesantissimo costo per l'impatto d'impianti industriali altamente inquinanti sul territorio. La sicurezza non è una opzione - aggiungono -, chi lavora deve poterlo fare senza rischiare la propria vita e mettere a rischio mezza provincia". I parlamentari veneti pentastellati concludono, infine, che "la messa in sicurezza di questi impianti è una priorità inderogabile negli investimenti affinché incidenti come questi non si ripetano mai più e si attui, ove possibile, una riconversione green di questi comparti". (Com)