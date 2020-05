Coronavirus: Emiliano istituisce comitato tecnico scientifico per comparto matrimoni e ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha istituito un comitato tecnico scientifico per far ripartire le piccole aziende di ristorazione, i catering, l'accoglienza e l'industria dei matrimoni. L'annuncio è arrivato direttamente in una nota dell'ente regionale. Il presidente del cts sarà lo stesso Emiliano, affiancato daIl'epidemiologo Pierluigi Lopalco mentre segretario dell'organismo sarà invece Serena Brandi.(Ren)