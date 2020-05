Francia-Italia: sottosegretario Di Stefano, interesse reciproco tra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano è intervenuto oggi al webinar "Mercati in diretta, focus Francia", organizzato dal ministero degli Esteri e dall'agenzia Ice in collaborazione con l'ambasciata e l'ufficio Ice di Parigi. Lo riferisce la Farnesina tramite una una nota. Sono intervenuti anche il presidente dell'Ice Ferro e il direttore generale Luongo e l'ambasciatrice d'Italia, Teresa Castaldo. All'evento si sono registrate oltre 1400 aziende italiane, soprattutto Pmi, interessate al mercato francese. Come evidenziato in apertura dal sottosegretario Di Stefano, "la Francia è il secondo partner commerciale dell'Italia, dopo la Germania. L'Italia è a sua volta il secondo partner della Francia, sempre dopo la Germania, e questo dimostra una simmetria interessante e ci da un'idea dell'importanza e dell'interesse reciproco che c'è fra noi, anche per via di un tessuto sociale ed economico-produttivo molto simile al nostro, con una grande prevalenza di Pmi." (segue) (Com)