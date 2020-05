Francia-Italia: sottosegretario Di Stefano, interesse reciproco tra i due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha poi ricordato che: "il webinar di oggi conclude un ciclo di 13 webinar iniziato con Pechino e proseguito a Mosca, New Delhi, Madrid, Berlino, Dubai, San Paolo, Tokyo, New York solo per citare le principali. Questo ciclo, intitolato appunto "Mercati in diretta", fa parte del vasto quadro di misure che sono state prese dal nostro Governo a sostegno delle imprese in questa congiuntura senza precedenti. I webinar sono certamente una prova di come si possa fare sistema in maniera innovativa e avere una ricaduta concreta sul nostro settore produttivo. A questi webinar si sono infatti iscritte complessivamente oltre 16.000 aziende, interessate a crescere ed espandersi sui mercati internazionali." "Tanto la riforma Maeci-Mise, che ha portato dal primo gennaio le competenze del commercio estero dal ministero dello Sviluppo economico alla Farnesina, quanto le necessità del distanziamento sociale dovute al Coronavirus, hanno impresso un'accelerazione ai progetti di digitalizzazione, di informazione e di formazione online, che presenta aspetti virtuosi che intendiamo mantenere con un impegno a lungo termine." - ha concluso Di Stefano - "Viviamo e vivremo la fase più dura della nostra economia ma sono certo che, insieme, ce la faremo come sempre. Io sarò al vostro fianco come tutto il governo e la Farnesina. Credo che la collaborazione tra stato e aziende possa portare frutti in uno spirito italiano di rilancio, mano nella mano, tutti insieme, ora che sta giungendo il momento della "ripartenza"." (Com)