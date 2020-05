Rai: via libera Cda a Orfeo (Tg3), Di Mare (Rai3) e Sala (Gr)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Rai che si è riunito oggi a viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini ha proceduto a formalizzare le proposte di nomina, che poi dovranno passare al vaglio delle rispettive assemblee, delle consociate Rai Way, Rai Cinema e Rai Com. Lo riferisce una nota Rai. A Rai Way è stato confermato come Ad Aldo Mancino mentre alla carica di presidente è stato indicato Giuseppe Pasciucco. Nel Cda della società quotata per conto Rai Stefano Ciccotti, mentre consiglieri indipendenti sono stati designati Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Donesana e Riccardo Delleani. (segue) (Com)