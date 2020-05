Ue: Michel, 580mila cittadini riportati a casa nell'emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 580mila i cittadini europei ad essere stati riportati nell'Unione europea. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Due mesi fa, il 17 marzo, l'Unione europea aveva istituito una task force di coordinamento consolare per coordinare il rimpatrio dei suoi cittadini in tutto il mondo. Oggi il presidente si è congratulato "con la Task Force e i suoi membri per un'impresa estremamente efficiente e professionale", ha detto. "La vostra chiara visione della missione da compiere, una pianificazione meticolosa e instancabili sforzi 24 ore su 24, in circostanze di lavoro eccezionali, hanno consentito oltre 580mila cittadini Ue di tornare sani e salvi nelle loro case in Europa", ha aggiunto. "La sfida affrontata dalla Task Force è stata senza precedenti: raggiungere oltre 625mila cittadini dell'Ue bloccati in tutto il mondo e riportarli a casa, in circostanze molto difficili a causa delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo e della scarsità di trasporti via aria e via terra nel mezzo della crisi globale della salute pubblica causata dal Covid 19", ha spiegato. Infine, Michel ha espresso "gratitudine a tutti i soggetti coinvolti in questa cooperazione consolare senza precedenti, realizzata grazie all'eccellente lavoro interistituzionale condotto dal Seae, dai servizi della Commissione, dalla presidenza del Consiglio e da tutti gli Stati membri, comprese le ambasciate e i consolati e le 143 delegazioni dell'Ue in tutto il mondo", ha concluso. (Beb)