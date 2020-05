© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 16 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio; in serata deboli piogge, sono previsti 4.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: prevalgono ancora umide e relativamente instabili correnti meridionali su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Giornata variabile tra sole e nubi irregolari, con qualche nuova pioggia o temporale possibile entro sera soprattutto su Alpi e pedemontana piemontese, qualche piovasco in risalita da Sud anche sulla Liguria entro il pomeriggio; da segnalare al mattino possibili piogge soprattutto sull'alto Piemonte. Temperature in lieve aumento, clima diurno abbastanza mite. Venti deboli variabili o da Est in Valpadana, tendenti a ruotare da Nord in serata e a rinforzare sulla Liguria. Mar Ligure fino a mosso. (Rpi)